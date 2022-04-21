На Донбасі відбили дев’ять атак російських окупантів

Впродовж 20 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили дев’ять атак ворога та знищили техніку окупантів. Про це йдеться у Facebook ООС.

«На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

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