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Литовська Viči припиняє бізнес у Росії

Андрій Котенський

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Литовська група компаній Vičiūnai Group, відома в Україні як виробник продуктів Viči, на ухвалила рішення про припинення ведення бізнесу в Росії та послідовно здійснює план виходу з цієї країни. Про це заявив керівник групи компаній Vičiūnai Group Шарунас Матійошайтіс, пише Економічна правда.

Наразі зупинено всі інвестиції у виробництво, логістику та торгівлю, спонсорські та маркетингові кампанії, закупівлю сировини для заводу в Калінінградській області. Жодні продукти з Росії в ЄС не ввозилися і не ввозяться.

Зараз виробництво ведеться з використанням сировини, придбаної ще до початку війни в Україні.

Припинення бізнесу в Росії, переговори про угоди з діловими партнерами із західних країн та повернення інвестицій у Литву можуть бути завершені протягом 3-4 місяців.

«Може здатися, що припинити бізнес – це як вимкнути електричний перемикач. Ми бачимо, що не тільки у нас, а й у всіх великих підприємств, які оголосили про вихід із Росії, реальна робота, пов’язана з ним, займає багато часу і вимагає не одного місяця», – заявив Матійошайтіс.

Паралельно ведуться переговори з потенційними покупцями бізнесу у РФ.

Зазначається, що вся продукція, яка продається клієнтам у Литві та інших європейських країнах, включаючи Україну, виготовлена у Литві, Естонії та Іспанії. Ці заводи не використовують сировину ні російського, ні білоруського походження.

Також у середині березня компанія повідомила, що під час російської атаки було підірвано склад продукції Vičiūnai Group, було знищено 3,5 тис тонн харчових продуктів. Після руйнування цього складу роздача продовольства здійснюється з інших об’єктів підприємства, розташованих у Львові, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську та Миколаєві.

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