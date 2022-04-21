ОСТАННІ НОВИНИ

ЮНЕСКО таки не проведе сесію у росії

Наталя Дуляба

|

Комітет ЮНЕСКО задовольнив вимогу України відмовитися від проведення 45 сесії в росії на знак протесту проти її військової агресії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Ще одна перемога культурного фронту. 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Казані не відбудеться. Міністерство культури та інформаційної політики отримало інформацію про позитивне рішення щодо нашої вимоги», – написав він.

Олександр Ткаченко також подякував міністрам тих країн, які підтримали таку вимогу України до ЮНЕСКО.

Зазначимо, ще 18 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко разом з міністрами культури ЄС звернулися до ЮНЕСКО щодо скасування 45-ої сесії Комітету всесвітньої спадщини в Казані. Причиною цьому стаои систематичне порушення рф міжнародного гуманітарного права під час війни в Україні.

Відкритий лист підписали 46 країн:

  1. Афганістан
  2. Албанія
  3. Андорра
  4. Австралія
  5. Австрія
  6. Канада
  7. Колумбія
  8. Хорватія
  9. Кіпр
  10. Чеська Республіка
  11. Данія
  12. Еквадор
  13. Естонія
  14. Фінляндія
  15. Франція
  16. Грузія
  17. Німеччина
  18. Угорщина
  19. Ісландія
  20. Ірландія
  21. Латвія
  22. Литва
  23. Люксембург
  24. Мальта
  25. Молдавії
  26. Монако
  27. Чорногорія
  28. Нідерланди
  29. Нова Зеландія
  30. Нігерія
  31. Північна Македонія
  32. Норвегія
  33. Перу
  34. Польща
  35. Португалія
  36. Республіка Корея
  37. Румунія
  38. Сент-Кіттс і Невіс
  39. Сан-Марино
  40. Словаччина
  41. Словенія
  42. Іспанія
  43. Швеція
  44. Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
  45. Україна
  46. Сполучені Штати Америки

Альтернативним місцем проведення 45 сесії ЮНЕСКО пропонували Львів, однак чи відбудеться вона саме тут, наразі ще невідомо.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів