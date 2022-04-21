ЮНЕСКО таки не проведе сесію у росії

Комітет ЮНЕСКО задовольнив вимогу України відмовитися від проведення 45 сесії в росії на знак протесту проти її військової агресії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
«Ще одна перемога культурного фронту. 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Казані не відбудеться. Міністерство культури та інформаційної політики отримало інформацію про позитивне рішення щодо нашої вимоги», – написав він.
Олександр Ткаченко також подякував міністрам тих країн, які підтримали таку вимогу України до ЮНЕСКО.
Зазначимо, ще 18 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко разом з міністрами культури ЄС звернулися до ЮНЕСКО щодо скасування 45-ої сесії Комітету всесвітньої спадщини в Казані. Причиною цьому стаои систематичне порушення рф міжнародного гуманітарного права під час війни в Україні.
Відкритий лист підписали 46 країн:
- Афганістан
- Албанія
- Андорра
- Австралія
- Австрія
- Канада
- Колумбія
- Хорватія
- Кіпр
- Чеська Республіка
- Данія
- Еквадор
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Грузія
- Німеччина
- Угорщина
- Ісландія
- Ірландія
- Латвія
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Молдавії
- Монако
- Чорногорія
- Нідерланди
- Нова Зеландія
- Нігерія
- Північна Македонія
- Норвегія
- Перу
- Польща
- Португалія
- Республіка Корея
- Румунія
- Сент-Кіттс і Невіс
- Сан-Марино
- Словаччина
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
- Україна
- Сполучені Штати Америки
Альтернативним місцем проведення 45 сесії ЮНЕСКО пропонували Львів, однак чи відбудеться вона саме тут, наразі ще невідомо.
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Наталя Дуляба