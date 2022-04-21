ЮНЕСКО таки не проведе сесію у росії

Комітет ЮНЕСКО задовольнив вимогу України відмовитися від проведення 45 сесії в росії на знак протесту проти її військової агресії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Ще одна перемога культурного фронту. 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Казані не відбудеться. Міністерство культури та інформаційної політики отримало інформацію про позитивне рішення щодо нашої вимоги», – написав він.

Олександр Ткаченко також подякував міністрам тих країн, які підтримали таку вимогу України до ЮНЕСКО.

Зазначимо, ще 18 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко разом з міністрами культури ЄС звернулися до ЮНЕСКО щодо скасування 45-ої сесії Комітету всесвітньої спадщини в Казані. Причиною цьому стаои систематичне порушення рф міжнародного гуманітарного права під час війни в Україні.

Відкритий лист підписали 46 країн:

Афганістан Албанія Андорра Австралія Австрія Канада Колумбія Хорватія Кіпр Чеська Республіка Данія Еквадор Естонія Фінляндія Франція Грузія Німеччина Угорщина Ісландія Ірландія Латвія Литва Люксембург Мальта Молдавії Монако Чорногорія Нідерланди Нова Зеландія Нігерія Північна Македонія Норвегія Перу Польща Португалія Республіка Корея Румунія Сент-Кіттс і Невіс Сан-Марино Словаччина Словенія Іспанія Швеція Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії Україна Сполучені Штати Америки

Альтернативним місцем проведення 45 сесії ЮНЕСКО пропонували Львів, однак чи відбудеться вона саме тут, наразі ще невідомо.

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