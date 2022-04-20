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Вже в травні світ може визнати дефолт РФ

Анастасія Диняк

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Економіка Росії не витримує санкцій, вже у травні світ може визнати дефолт країни. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Так, санкції Заходу проти Росії спровокували ланцюгову реакцію занепаду економіки РФ. У понеділок, 4 квітня, Росія не змогла сплатити зовнішні борги у валюті. У зв’язку з цим, вже 4 травня світ може визнати дефолт країни-агресорки.

«Наступним етапом може стати стягнення боргових зобов’язань з держави, що також матиме наслідки», – йдеться у повідомленні.

За прогнозами аналітиків, через війну з Україною Росія може втрачати понад 20 мільярдів доларів у день.

«Понад 400 світових компаній оголосили бойкот Росії та залишили ринок РФ. Наслідок – дефіцит товарів, зростання цін, звільнення співробітників», – наголосили у Центрі.

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