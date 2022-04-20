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Ворог продовжує нарощувати війська на Донбасі

Анастасія Диняк

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У Донецькій та Луганській областях окупанти здійснюють розвідку та планують наступальні дії. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, противник продовжує нарощувати угруповання військ на території Донецької та Луганської областей. З території РФ переміщено підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу.

Окрім того, російські окупанти розпочали штурм в районі Попасної на Луганщині та планують наступ у напрямку населених пунктів Лиман та Слов’янськ на Донеччині.

Також, за даними Генштабу, батальйонна тактична група зі складу 150-ї мотострілецької дивізії намагалася закріпити позиції у Рубіжному, але зазнала невдачі. Група втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

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