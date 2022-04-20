В Бородянці окупанти пошкодили близько тисячі будинків

У Бородянці на Київщині розібрали завали усіх будівель. З-під них дістали 41 загиблого. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко, пише Суспільне.

За його словами, російські окупанти пошкодили в Бородянці близько тисячі житлових будинків. З них половина – повністю зруйновані.

«На сьогодні розібрали всі завали, знищено повністю 8 багатоповерхових будинків, 32 будинки пошкоджено частково. На території нашої громади знищено приватні будинки – близько 500 будинків знищено повністю. Частково зруйновані або зазнали уражень ще близько 450 будинків», – розповів Єрко.

З-під завалів рятувальники дістали понад чотири десятки людей. Крім них є багато тих, кого окупанти розстрілювали.

«З-під завалів дістали 41 особу, а тих людей, які були розстріляні, їхні рідні й близькі поховали на подвір’ї або на городі. Частину людей ще встигли поховати на цвинтарі, то я думаю, це близько сотні чоловік», – додав виконувач обов’язків голови.

Також він розповів, що російські військові не дозволяли тижнями забрати тіла загиблих. Щоб поховати людину, потрібно було йти домовлятися в комендатуру.

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