У Маріуполі померла жінка, яка пережила Голокост

В оточеному Маріуполі померла Ванда Обʼєдкова, яка пережила нацистську окупацію. Про це повідомляє меморіальний музей Аушвіц-Біркенау.

У віці 91 рік померла мешканка Маріуполя Ванда Обʼєдкова, яка в дитинстві пережила нацистську окупацію.

«У віці 10 років Ванда Семенівна Обʼєдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі у Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі в тому ж місті, ховаючись від російських військ», – йдеться у повідомленні.

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