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У Маріуполі домовились про гуманітарний коридор

Ольга Денисяка

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Україна попередньо домовилась про гуманітарний коридор з Маріуполя для жінок, дітей та людей похилого віку на 20 квітня. Про це йдеться у Facebook міністерки реінтеграції Ірини Верещук.

«З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні.  Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку», – повідомила Верещук.

Збір у Маріуполі відбудеться 20 квітня з 14:00 год. на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.

Мінісерка зауважила, що зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни.

«Ми докладемо всіх зусиль, щоб все спрацювало як слід», – запевнила Ірина Верещук.

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