У Бердянську окупанти призначили двірника «заступником мера»

У Бердянську в Запорізькій області двірник погодився співпрацювати з російськими окупантами і його призначили «заступником мера». Про це йдеться в Телеграмі Запорізької обласної військової адміністрації.

Так званий мер курортного міста Олександр Сауленко призначив своїм заступником громадянина України Микиту Самойленка, уродженця Бердянську, який до «призначення» працював двірником в КП «БердянськЕкоТранс».

«В Бердянську окупанти та колаборанти залучають до своїх лав місцевих фріків…[Сауленко] себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з каміннями», – йдеться в повідомленні ОВА.

Відразу після вторгнення ворога, Самойленко перейшов на сторону окупаційних військ та погодився на співпрацю з ними. Самойленко обійняв посаду заступника так званого мера щодо питань архітектури. Наразі відомо, що Самойленко за вказівкою Сауленка займається підготовкою пам’ятних місць міста до святкування дня перемоги 9 травня – прикрашає клумби та красить бордюри.

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