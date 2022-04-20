росія втратила в Україні майже 21 тисячу військових

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 20 900 військових, 815 танків, 171 літак та 150 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 20 квітня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 20900 осіб ліквідовано
- танків ‒ 815 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2087 од,
- артилерійських систем –391 од,
- РСЗВ ‒ 136 од,
- засоби ППО ‒ 67 од,
- літаків – 171 од,
- гелікоптерів – 150 од,
- автомобільної техніки ‒ 1504 од,
- кораблі /катери ‒ 8 од,
- цистерн з ПММ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 165.
- Спеціальна техніка ‒ 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка