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росія втратила в Україні майже 21 тисячу військових

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 20 900 військових, 815 танків, 171 літак та 150 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 20 квітня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 20900 осіб ліквідовано
  • танків ‒ 815 од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 2087 од,
  • артилерійських систем –391 од,
  • РСЗВ ‒ 136 од,
  • засоби ППО ‒ 67 од,
  • літаків – 171 од,
  • гелікоптерів – 150 од,
  • автомобільної техніки ‒ 1504 од,
  • кораблі /катери ‒ 8 од,
  • цистерн з ПММ ‒ 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 165.
  • Спеціальна техніка  ‒ 27.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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