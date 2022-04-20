росія втратила в Україні майже 21 тисячу військових

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 20 900 військових, 815 танків, 171 літак та 150 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 20 квітня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 20900 осіб ліквідовано

танків ‒ 815 од,

бойових броньованих машин ‒ 2087 од,

артилерійських систем –391 од,

РСЗВ ‒ 136 од,

засоби ППО ‒ 67 од,

літаків – 171 од,

гелікоптерів – 150 од,

автомобільної техніки ‒ 1504 од,

кораблі /катери ‒ 8 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 165.

Спеціальна техніка ‒ 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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