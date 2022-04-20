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Родичам загиблих окупантів оплачують проїзд до місця упізнання

Анастасія Диняк

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Рідні загиблих російських військовослужбовців отримали можливість безкоштовно приїхати до місця упізнання і назад. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, міністр оборони РФ Сергій Шойгу видав наказ про оплату проїзду для упізнання вбитих в Україні військових.

«Двом членам родини загиблого військовослужбовця, викликаним для його впізнання, у військових комісаріатах за місцем їхнього проживання видаються воїнські перевізні документи для проїзду від місця проживання до місця упізнання військовослужбовця і назад», – йдеться в наказі.

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