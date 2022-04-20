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Путін планує мобілізацію в Херсонській та Запорізькій областях

Анастасія Диняк

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Росія планує провести примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, незаконні референдуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової мобілізації місцевих мешканців. Росія планує відправити «мобілізованих» українців у найгарячіші точки воєнних дій для штурму позицій ЗСУ.

«Фактично це спроба знищити Україну руками самих українців», – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, раніше окупанти збирали особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання гуманітарної допомоги або соціальних виплат. Під час псевдореферендуму співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців.

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