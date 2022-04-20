Окупантам наказали вбити військовополонених в Попасній

Російські окупанти отримали від керівництва наказ вбити усіх військовополонених в районі Попасної на Луганщині. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Українська розвідка отримала запис перехопленої розмови окупантів. Росіяни говорили про наказ вбити усіх полонених ЗСУ у районі Попасної.

«Це є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія Росії – це вбивці, ґвалтівники та мародери й ніяким чином не військові», – йдеться в повідомленні.

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