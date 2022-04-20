Низці українських діячів заборонили в’їзд до РФ

Низці українських артистів, журналістів та інших діячів заборонили в’їзд на територію Росії на 50 років. Про це повідомили російські ЗМІ.

Так, до Росії тепер не можуть виїжджати Дмитро Комаров – ведучий телепрограми «Світ Навиворіт» та двоє ведучих «Орла і решки» Микола Сєрга та Андрій Бедняков. Також до списку потрапили чимало українських виконавців. Серед них Дмитро Монатік, Святослав Вакарчук, Джамала, Андрій Данилко, солістка гурту «Один в каноє» Ірина Швайдак, Микита Алєксєєв, Юрій Каплан, Аліна Паш, Надя Дорофеєва, Настя Каменських та інші.

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Фото: Известия