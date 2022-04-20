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Низці українських діячів заборонили в’їзд до РФ

Анастасія Диняк

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Низці українських артистів, журналістів та інших діячів заборонили в’їзд на територію Росії на 50 років. Про це повідомили російські ЗМІ.

Так, до Росії тепер не можуть виїжджати Дмитро Комаров – ведучий телепрограми «Світ Навиворіт» та двоє ведучих «Орла і решки» Микола Сєрга та Андрій Бедняков. Також до списку потрапили чимало українських виконавців. Серед них Дмитро Монатік, Святослав Вакарчук, Джамала, Андрій Данилко, солістка гурту «Один в каноє» Ірина Швайдак, Микита Алєксєєв, Юрій Каплан, Аліна Паш, Надя Дорофеєва, Настя Каменських та інші.

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Фото: Известия

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