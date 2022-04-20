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Гуманітарний коридор з Маріуполя не спрацював

Анастасія Диняк

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Російська сторона не виконала умови щодо вивезення мирних мешканців з Маріуполя. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Російські окупанти не змогли вчасно вивезти маріупольців до місця, де їх чекали десятки автобусів та автомобілів швидкої.

«Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

У четвер, 21 квітня, буде ще одна спроба вивезти людей з Маріуполя.

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