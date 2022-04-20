ФСБ росії затримало «міністра внутрішніх справ ЛНР», – розвідка

За даними розвідки, на фоні невдач на фронті Москва розпочала «чистки» керівників так званої «ЛНР». ФСБ росії вже затримало «міністр авнутрішніх справ ЛНР генерал-майора» Ігора Корнета. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

За отриманою ГУР МО України інформацією, «міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор» Корнет Ігор Олександрович, 29.04.1973 р. н., заарештований співробітниками ФСБ росії та на теперішній час утримується в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові на Дону.

«Арешт «міністра внутрішніх справ ЛНР» викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва «республіки», які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазідержави. Однак, з боку голови «ЛНР» Пасічника Л. І. прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з під арешту та відновлення на посаді», – йдеться в повідомленні.

У розвідці стверджують, що таким чином «чистки» в політичному керівництві так званої «ЛНР» свідчать про визнання Москвою неспроможності виконувати поставлені завдання діючими керівниками «ЛНР» в умовах ведення війни з Україною. За рахунок кадрових змін та залякування керівництва квазіреспубліки, росія намагається в максимально стислі терміни налагодити ефективну роботу по мобілізації людського ресурсу на тимчасово окупованих територіях Луганської області для швидкого заміщення втрат в частинах і підрозділах 2 АК російських окупаційних військ та продовження ведення бойових дій проти України.

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