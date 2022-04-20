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Американська компанія подарувала Україні сто безпілотників

Анастасія Диняк

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Американський виробник «AeroVironment» передав Україні сто безпілотників «Quantix Recon». Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У компанії наголосили, що ці дрони нададуть незалежно від інших систем компанії, які постачає Україні уряд США. БПЛА «Quantix Recon» дозволять планувати операції таким чином, щоб не наражати українських військових на небезпеку. Сто дронів відправлять протягом цього тижня.

«Ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами супротивника і не зазнавати впливу радіочастотних глушників, щоб проводити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних областей поля бою, що динамічно змінюється»,  – розповів глава та виконавчий директор «AeroVironment» Вахід Наваб.

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