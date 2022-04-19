ЗСУ звільнили 919 населених пунктів

Українські військові вже звільнили 919 населених пунктів від російської окупації. Ще близько 2 тисяч міст та селищ контролюються ворогом. Про це під брифінгу 19 квітня розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, з понад 11 тисяч населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Київській, Миколаївській, Харківській, Житомирській та Запорізькій областях, близько три тисячі були окуповані, або залишаються такими досі.

29% звільнених населених пунктів уже відновили роботу органів місцевого самоврядування. У 192 населених пунктах почали працювати гуманітарні штаби. Окрім того, у 70 пунктах уже розмінували території.

Енергопостачання відновили майже скрізь, крім чотирьох населених пунктах Сумської області. Водопостачання є у приблизно 1500 населених пунктах.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.