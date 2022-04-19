ЗСУ відновили контроль над Мар’їнкою, – Генштаб

Українські воїни здійснили контрнаступ у районі Мар’їнки, що на Донеччині, і відтіснили звідти окупантів. Тепер місто є під контролем ЗСУ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних Сил України, опублікованому у Facebook.

Так, після контрнаступу українських військ у районі міста Мар’їнка ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

На Слобожанському напрямку росіяни продовжують частково блокувати Харків. Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Підрозділи противника спробували наступити і штурмувати південніше від міста Ізюм, проте успіху не мали, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції.

На Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має. Намагається здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області, не припиняє обстрілів населених пунктів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Продовжується переміщення пошкодженої техніки військових частин Східного військового округу залізничним транспортом з території республіки білорусь до російської федерації. Збройні сили рф й надалі використовують аеродромну мережу на території білорусі з метою завдання авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури України.

Російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

При цьому у Генштабі додають, що росіяни продовжують нести значних втрат серед свого особового складу.

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