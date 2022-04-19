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Вулиці Одеси розмалювали патріотичними котиками

Наталя Дуляба

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Художник Ігор Матроскін розмалював вулиці Одеси патріотичними зображеннями. Відповідні фото на своїй сторінці у Facebook опублікувала Верховна Рада України.

На різних локаціях Одеси з’явились патріотичні малюнки, головними героями виступили котики. Їх художник Ігор Матроскін зобразив, зокрема як військових із прапором України та «Джавеліном», моряка у відповідній формі.

На одному з малюнків котик наступив на корабель, вочевидь, автор мав на увазі зруйнований крейсер «Москва». На кількох інших – герой знищує ворожий вертоліт та ракети.

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Фото: Facebook ВРУ

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