ВООЗ засудила Росію за вбивство медпрацівників

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я засудив вбивство медиків в Україні та закликав Росію припинити війну. Про це Тедрос Адханом Гебрейесус повідомив у Twitter.

Станом на вівторок, 19 квітня, ВООЗ підтвердила 147 нападів російських окупантів на медпрацівників в Україні. 73 медиків загинули та ще 53 отримали поранення.

«ВООЗ однозначно засуджує продовження зростання нападів на охорону здоров’я в Україні. Війна не буде рішенням. Я ще раз закликаю Росію припинити війну», – йдеться в повідомленні.

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