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Власник Opel та Peugeot не працюватиме в Росії

Анастасія Диняк

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Компанія Stellantis зупиняє виробництво на своєму заводі в російському місті Калуга. Про це повідомили у пресслужбі автоконцерну.

«Враховуючи швидке щоденне зростання перехресних санкцій і логістичні труднощі, Stellantis призупинила свої виробничі операції в Калузі, щоб забезпечити повне дотримання всіх перехресних санкцій і захистити своїх співробітників. Стеллантіс засуджує насильство і підтримує всі дії, здатні відновити мир», – йдеться у повідомленні.

Компанії Stellantis належить 70% автозаводу, ще 30% володіє Mitsubishi.

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