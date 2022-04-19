Від війни в Україні постраждали вже 572 дітей

Від російських окупантів постраждали вже 572 українських дітей, 205 з них загинули. Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

За добу кількість загиблих дітей не змінилася. Проте, є нові постраждалі. Кількість поранених зросла до 367.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 118, Київській – 108, Харківській – 91, Чернігівській – 54, Херсонській – 43, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 25, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

14 березня в селі Захарівка на Київщині під час евакуації було поранено 8-річну дитину. Її мати загинула на місці.

Внаслідок ракетних обстрілів Львова. У понеділок, 18 квітня, постраждала 3-річна дитина.

18 квітня внаслідок артилерійського обстрілу окупантами с. Шандриголове в Донецькій області отримала поранення 16-річна дівчина.

Також 18 квітня через обстріл селі Преображенка в Запорізькій області отримала поранення 14-річна дівчинка.

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