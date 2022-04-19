В Україні з’явиться представництво Starlink

Проєкт супутникової платформи зв’язку Starlink Ілона Маска відкриє представництво в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На початку війни Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати Україні Starlink. Вже через тиждень він отримав відповідь, а через тиждень в Україну доставили перші 500 станцій Starlink з безкоштовною прошивкою.

Наразі в країні працюють понад 10 тисяч станцій. Зокрема вони допомагають ЗСУ бути на зв’язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об’єктів та медзакладів.

«Україну вже майже неможливо представити без сучасної технології Starlink. І ця технологія стане ще доступнішою для українців. Адже сьогодні ми отримали чергову позитивну новину – Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні», – заявив Федоров.

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