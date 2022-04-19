В Одесі ЗСУ збили ворожий безпілотник

В Одесі українські військові збили російський безпілотник, який знімав об’єкти інфраструктури міста. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

У вівторок, 19 квітня, воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий безпілотний літальний апарат «Орлан-10». БПЛА намагався зняти об’єкти інфраструктури Одеси.

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