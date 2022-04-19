У Маріуполі окупанти збирають дані про загиблих

У Маріуполі російські окупанти збирають інформацію про загиблих та зниклих маріупольців. Окрім того, росіяни перевіряють групи з пошуку людей у соцмережах. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Для отримання свідоцтва про смерть близьких у Маріуполі потрібно повідомити дані загиблого, місце поховання або місцезнаходження тіла загиблого та власні данні. Отримати документ та право захоронення можна лише після перевірки комісії.

«Фактично таким чином окупанти намагаються легалізувати в очах маріупольців, що залишаються в місті та російської пропаганди проведення ексгумації та прибирання тіл з вулиць», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко додав, що з огляду на спробу отримати дані про загиблих та місця їх поховання складається враження, що окупанти можуть шукати місця можливих поховань військових.

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