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У Львові завершується опалювальний сезон

Анастасія Диняк

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Опалювальний сезон у Львові завершиться 20 квітня. Низка установ зможуть отримувати теплопостачання надалі. Про це  повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Так, у середу, 20 квітня, опалювальний сезон у Львові завершується, адже синоптики прогнозують потепління.

Якщо будуть установи, яким необхідно отримувати тепло, а йдеться про медустанови, оранжереї, установи, де живуть вимушено переміщені українці, тощо, то вони можуть надіслати лист-звернення до «Львівтеплоенерго» чи у «Залізничнетеплоенерго» і тепло їм подаватимуть.

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