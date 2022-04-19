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Третина полів України не придатні для посіву

Анастасія Диняк

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Через війну понад 30% українських полів непридатні для посіву зернових. Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

Повномасштабне вторгнення Росії на територію України може стати причиною глобальної продовольчої катастрофи. Від експорту з України і РФ залежать 36 країн.

«Більше ніж 30% сільськогосподарських полів не будуть використовуватися для посадки пшениці, ячменю, соняшнику та кукурудзи. Безперервні військові дії можуть викликати глобальну продовольчу катастрофу», — йдеться у повідомлення.

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