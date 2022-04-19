Росія знову звинуватила Україну в обстрілі села в Бєлгородській області

Губернатор Бєлгородської області заявив, що Україна обстріляла російське село Головчине. Про це посадовець написав у своєму Telegram-каналі.

Так, за словами губернатора В‘ячеслава Гладкова, російське село Головчине обстріляли з території України.

«Був обстріл з боку України села Головчине Грайворонського району. Є руйнування. Постраждала місцева мешканка. Її надають усю необхідну медичну допомогу», — йдеться в повідомленні.

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