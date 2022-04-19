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Росія продовжує наступати на сході України

Анастасія Диняк

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Росія перекидає озброєння та розгортає польові бази ремонту пошкодженої техніки на території Донецької та Луганської областей. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському та Донецькому напрямках ворог продовжує наступ та намагається взяти під контроль території сходу України. Основні зусилля зосереджують на встановлені контролю над Маріуполем.

«Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом», – повідомляють у Генштабі.

Окрім того, Росія продовжує перекидати озброєння та військову техніку до України. Також окупанти розгортають логістичні центри та створюють польові бази ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

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