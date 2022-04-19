росія надалі зазнає значних втрат особового складу, – Генштаб ЗСУ

Армія рф продовжує нести значні втрати особового складу на війні проти України, а також не може владнати проблему з комплектуванням підрозділів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому у Facebook.

За наявною інформацією, в 200-ій окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту було знищено особовий склад двох батальйонних тактичних груп.

Крім того, на території України ліквідували три роти 51-го парашутно-десатного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.

У Генштабі додають, що в росії зберігається проблема з комплектуванням бойових підрозділів. Щоб якось владнати її, керівництво збройних сил рф прийняло рішення про можливість підписання короткострокових контрактів строком від трьох місяців та спрощення форми проведення психофізичного відбору майбутніх кандидатів. Втім такі заходи не призвели до бажаного ефекту.

За наявною інформацією, з початку 2022 року для проходження служби у 42 частинах Південного військового округу було відібрано всього лише 130 військовослужбовців військової служби за контрактом. 22 з них вже відмовилися від участі в так званій «спеціальній операції» на території України.

Особливу потребу в комплектуванні особовим складом мають підрозділи, що беруть безпосередню участь в збройній агресії на території України.

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