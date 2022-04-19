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Понад 6 мільйонів українців мають обмежений доступ до води

Анастасія Диняк

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Через війну в Україні близько 6 мільйонів громадян залишилися без постійного доступу до питної води. Про це повідомляє «ЮНІСЕФ».

Російські окупанти пошкодили велику кількість водопровідних та електричних мереж на території України. За останній час кількість українців, які не мають належного доступу до питної води, зросла на 4,6 мільйона.

«Загалом понад 6 мільйонів людей в Україні кожного дня борються за питну воду, одну з найбільших потреб людини», – йдеться в повідомленні.

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