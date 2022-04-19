Нацгвардієць збив ворожий безпілотник із автомата Калашникова

На Луганщині строковик Нацгвардії збив російський безпілотник із АК-47. Про це йдеться на сторінці Національної гвардії України у Facebook.

Успішно знищив ворожий безпілотник нацгвардієць на псевдо Клапан. Зробив він це, використавши лише свою штатну зброю АК-74.

«Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі – й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Вистрілив – і цей безпілотник вже пішов до низу, а далі я почув вибух», – розповів Клапан.

Все, що залишилося від повітряного розвідника росіян, – жменя обгорілих уламків і попіл.

Збитий апарат був здатний передавати відео на відстань до 120 км. Крім того, БПЛА можуть нести на борту також вибухові засоби для ураження живої сили.

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