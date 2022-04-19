На захоплених в Україні територіях росіяни мінують дороги, ліси, поля і цвинтарі

Російські війська мінують окуповані в Україні території. Загарбники закладають вибухівку не лише на дорогах, полях чи у лісах, а й на цвинтарях. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

У ніч на 18 квітня вздовж траси Херсон – Снігурівка (відрізок між Наддніпрянське – Олександрівка) окупанти провели щільне мінування полів, посадок та ґрунтових доріг.

У Харківській області на території Великобурлуцького району дозволений прохід місцевих жителів тільки на території рф. Всі другорядні дороги, в тому числі й ґрунтові, повністю заміновано. Як пояснюють самі окупанти, це робиться, аби не допустити проїзд волонтерського транспорту та українських ДРГ.

Замінували росіяни й внутрішню територію центральної районної лікарні у Пологівському районі Запорізької області. За даними української розвідки, з медзакладу окупанти вивели всіх хворих та персонал. Виняток – російські поранені, які знаходились на першому поверсі лікарні. Персоналу повідомили про звільнення і заборону повертатися на робочі місця. За порушення вимоги пригрозили розстрілом на місці.

Також у селі Федорівка того ж Пологівського району російські загарбники замінували всі дороги, поля, лісопосадки та навіть території кладовищ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.