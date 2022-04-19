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Монобанк не закриватиме рахунки на тимчасово окупованих територіях України

Анастасія Диняк

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Монобанк змінив своє рішення і продовжить обслуговувати клієнтів на території Криму та так званих «ЛДНР». Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, рішення про припинення обслуговування користувачів на тимчасово окупованих територіях виявилось спірним. Подібне рішення викликало невдоволення у більш ніж 30% опитаних користувачів.

Тож Монобанк не закриває рахунки клієнтам, що виїхали на територію Криму та «ЛДНР» до початку війни. Втім обслуговувати клієнтів у Білорусі, Росії, Північній Кореї, Сирії та Еритреї припиняють.

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