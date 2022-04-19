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General Motors йде з РФ

Андрій Котенський

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Американський автоконцерн General Motors звільняє співробітників російського офісу і першою серед автовиробників йде з рф після її вторгнення в Україну, пише Економічна правда з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що дилери вже отримали повідомлення про припинення постачання автомобілів, які фактично заборонені санкціями США, та запчастин.

При цьому GM згорнув виробництво в Росії в 2015 році через анексію агресором українського Криму, відтоді концерн постачав із США лише дорогі моделі Chevrolet та Cadillac. Але 11 березня люксові авто зі США потрапили під заборону на експорт до РФ.

В останні тижні GM чекав роз’яснень від американського регулятора щодо відповідності санкціям, а тепер фактично оголосив про звільнення після їх отримання.

Компанія призупинила роботу в РФ та зупинила всі поставки в країну наприкінці лютого.

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