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У Львові корегують систему оповіщень

Анастасія Диняк

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У Львові можуть лунати сирени оповіщення через корегувальні роботи. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Жителі Львова! Станом на цю мить у місті повітряної тривоги немає. Якщо ви чуєте звук сирени, це фахівці корегують роботу системи оповіщення в одному з районів», – йдеться у повідомленні.

Головне офіційне джерело, яке повідомляє про повітряну тривогу на Львівщині – телеграм-канал «Оповіщення ЦЗ».

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