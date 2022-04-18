У Харкові ворожий снаряд влучив у дитмайданчик: є загиблі

18 квітня російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Снаряди влучили у дитячі майданчики біля житлових будинків. Внаслідок чого загинули чоловік та жінка. Про це йдеться у Facebook Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, близько 11:50 год. російські окупанти обстріляли Основ’янський район Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків.

Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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