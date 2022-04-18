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Росіяни планують штурмувати «Азовсталь» у Маріуполі

Анастасія Диняк

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У Маріуполі російські окупанти заявляють про плани штурмувати завод «Азовсталь», де переховуються місцеві мешканці. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, окупанти можуть почати штурмувати територію заводу, де переховуються щонайменше тисяча українців.

«За інформацією українських захисників міста, у приміщеннях та підвалах заводу залишаються містяни, які не бажають виходити, оскільки їхні будинки зруйновані і вони не хочуть бути відправленими до фільтраційних таборів та РФ. Серед них жінки, діти та люди похилого віку», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, мерія міста Маріуполь наголосила, що наразі відомо про чотири фільтраційних табори в межах міста, в яких тримають громадян перед депортацією в Росію.  Наразі там перебувають понад 20 тисяч українців. У сусідньому селі Безіменне також є табір, в якому близько семи тисяч громадян.

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