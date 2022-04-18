Росіяни депортували з Маріуполя всіх лікарів

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські війська депортували з заблокованого міста увесь медичний персонал. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Уніан.

Зараз у місті не можна ані отримати негайну медичну допомогу, ані будь-яку фахову консультацію.

«Усіх лікарів разом з медичним персоналом було депортовано до Донецька, тому у місті немає ані лікарів, ані лікарень. Фактично неможливо отримати консультацію, не кажучи про якісну, навіть про неякісну медичну допомогу», – розповів він.

За його словами, окупанти продовжують примусове вивезення громадян у бік Росії. Фільтраційні табори розставили по чотири боки міста. Водночас, зазначив Андрющенко, є тенденції вивезення людей з центральних районів Маріуполя.

Радник мера додав, що внаслідок терору росіян загинули понад 22 тисячі громадян. Однак ця кількість зростатиме через відсутність медичної допомоги.

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