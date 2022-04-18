Росія втратила майже 800 своїх танків

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 20 600 військових, 167 літаки та 147 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 18 квітня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 20 600 осіб,
танків ‒ 790 од,
бойових броньованих машин ‒ 2 041 од,
артилерійських систем – 381 од,
РСЗВ ‒ 130 од,
засоби ППО ‒ 67 од,
літаків – 167 од,
гелікоптерів – 147 од,
автомобільної техніки ‒ 1 487 од,
кораблі /катери ‒ 8 од,
цистерн з ПММ ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 155,
Спеціальна техніка ‒ 27,
Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк