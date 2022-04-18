Окупанти продовжують вивозити до Росії українських дітей

Російські військові продовжують примусову депортацію дітей з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, з Маріуполя до Росії вивезли 13 дітей-сиріт. Росіяни викрали шістьох вихованців дитячого будинку сімейного типу до російського міста Ростов-на-Дону. Ще сімох дітей разом з батьками-вихователями незаконно вивезено з іншого дитячого будинку сімейного типу до села Ягідного Ростовської області.

Окрім того, жінка з Маріуполя повідомила про викрадення її доньки. Дівчинку перевезли до Донецька.

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