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Окупанти обстріляли Краматорськ

Анастасія Диняк

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Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, у понеділок, 18 квітня, ворог ракетами обстріляв Краматорськ. Унаслідок цього зруйновано щонайменше вісім житлових будинків, заклад освіти та об’єкт інфраструктури.

Окрім того, на Донеччині всю ніч не припинялися артилерійські обстріли. Найбільш інтенсивний вогонь ворог вів на Мар’їнському, Авдіївському та Очеретинському напрямках.

«Наразі не зафіксовано жертв серед мирного населення, але пошкоджено чимало житлових будинків, подекуди перебито електро- і газопостачання», – додав Кириленко.

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