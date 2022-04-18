На 18 квітня не погодили жодного гуманітарного коридору

З міркувань безпеки, у понеділок, 18 квітня не запрацює жоден гуманітарний коридор. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції на тимчасово окупованих територіях України Ірина Верещук.

У неділю, 17 квітня, Україна вела перемовини з росіянами щодо відкриття «зелених» коридорів для евакуації українців з зони активних бойових дій. Зокрема, йшлося про евакуацію з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Окрім того намагалися домовитися про коридори для Херсонської області та Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжного, Попасної та Нижнього на Луганщині.

«Однак, у порушення міжнародного гуманітарного права, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів. Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори», – наголосила Верещук.

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