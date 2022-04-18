Монобанк не обслуговуватиме клієнтів з Росії та низки інших країн

Монобанк заблокує рахунки користувачів з тимчасово окупованих територій України, а також з Росії і ще чотирьох країн. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Так, з понеділка, 18 квітня, банк не буде обслуговувати клієнтів, які до війни і досі знаходяться на територіях Криму та так званих «ЛДНР». Окрім того, до чорного списку потрапили користувачі з Росії, Білорусі, Північній Кореї, Сирії та Еритреї.

Загалом Монобанк заблокує рахунки 11 251 клієнта. Гороховський закликав інші українські банки долучитися до ініціативи.

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