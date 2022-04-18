Держсекретар Радбезу Білорусі погрожує Литві, Польщі та Латвії

Через нібито підготовку агресії проти Білорусі, держсекретар Радбезу країни Олександр Вольфович пригрозив Литві, Польщі та Латвії «руйнуваннями, смертями і вибухами». Про це пише білоруське Єврорадіо.

За словами Олександра Вольфовича, Польща, Литва та Латвія збільшують кількість військових, озброєння та техніки. Він припустив, що сусідні країни готуються до агресії проти Білорусі.

«Думаю, простий народ, польський, литовський, бачить те, що відбувається сьогодні в Україні, які розрухи, яка трагедія, як помирають звичайні люди на території України. Сподіваюся, вони цього не хочуть», – заявив посадовець.

Також він додав, що в разі нападу, воєнні дії будуть розгортатися не лише на території Білорусі.

«На їхніх територіях також будуть розрухи, смерті і вибухи», – наголосив Вольфович.

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