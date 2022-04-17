З-під завалі в Бородянці вже дістали 41 загиблого

У деокупованому селищі Бородянка продовжують розбирати завали зруйнованих обстрілами будинків. Станом на 16 квітня вже знайшли 41 загиблого. Про це йдеться у Телеграмі ДСНС України.

У повідомлені йдеться, що 16 квітня проводилися роботи з розбору завалів двох зруйнованих обстрілами багатоповерхових житлових будинків. Під час проведення робіт вилучено тіло загиблої особи.

Всього, за даними ДСНС, з 6 квітня з 7 зруйнованих багатоповерхових житлових будинків у центрі міста, на 5 – роботи завершені повністю. Від початку проведення робіт вилучені тіла 41 загиблої особи.

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