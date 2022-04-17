Вночі 18 квітня знову не працюватиме Приват24

Вночі 18 квітня тимчасово будуть недоступні послуги сервісу «Приват24». Про це йдеться у Телеграмі ПриватБанку.

ПриватБанк попереджає, що з 23:00 год. 17 квітня до 08:00 год. 18 квітня будуть проводити черговий етап планових регламентних робіт в Приват24, які необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів.

Під час проведення робіт додатки та вебверсія Приват24 будуть недоступні. Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24 в процесі стабілізації роботи сервісів.

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