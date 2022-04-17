Росія проводить насильну русифікацію українців

На території Криму Росія проводить насильницьку русифікацію депортованих українців. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За даними центру, самопроголошений глава Криму Сергій Аксьонов повідомив про створення спеціальних літніх «таборів перекваліфікації» для вчителів, яких насильно вивезли із Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова.

Окрім того, викрадених українських дітей змушують проходити «мовні курси».

«Там їх хочуть примушувати вивчати російську мову, оскільки, на думку окупантів, діти з України недостатньо володіють «язиком»», – йдеться у повідомленні.

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