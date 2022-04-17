На Луганщині окупанти обстріляли житловий квартал

Російські окупанти обстріляли Золоте на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Внаслідок обстрілів житлових будинків у Золотому загинули двоє мирних мешканців. Ще четверо людей отримали поранення.

«Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню», – йдеться у повідомленні.

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